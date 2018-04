Kan Fries elektriciteitsnet alle zonne-energie aan?

Is het Friese elektriciteitsnetwerk wel bestand tegen alle duurzame zonne-energie die wordt opgewekt? Die vraag stelt de ChristenUnie in Provinciale Staten aan verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier. De partij wijst bijvoorbeeld op het grote aantal nieuwe zonneparken die op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Als de maximale capaciteit van het net is bereikt, zou de opgewekte zonne-energie verloren gaan.

Statenlid Richard Klerks van de ChristenUnie wil van de gedeputeerde weten hoe dat in Fryslân zit en of er mogelijk extra moet worden geïnvesteerd in de opslag van duurzame energie.