VIDEO: Kinderen spelen steeds minder buiten

Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. In de afgelopen vijf jaar is het aantal buiten spelende kinderen erg afgenomen. Kinderen die buiten touwtjespringen, voetballen of aan het klimrek hangen, zien we steeds minder. Ze zitten steeds meer achter een beeldscherm. En dat terwijl buiten spelen juist zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Directeur Jan Woudstra van de Toermalijn in Franeker ziet dat ook. Zijn school heeft een plein vol met speeltoestellen, mede door hulp van Jantje Beton. Woudstra onderzocht op zijn eigen school het speelgedrag van kinderen. Ook daaruit bleek dat de trend van steeds minder buiten spelen zich doorzet.

Toch blijft Woudstra hameren op het belang van speeltuinen. Jantje Beton hoopt dat gemeenten zich in willen zetten voor extra buitenspeelgelegenheden voor kinderen.