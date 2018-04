Een automobilist is dinsdagmiddag in Nijland met de auto tegen zijn eigen woning aangereden. Het ongeluk gebeurde in de Camstrastrjitte in het dorp. De man trapte per ongeluk het gaspedaal in, terwijl hij achteruit wilde. Daardoor ramde hij de voorkant van het huis.

Zowel de auto als de woning raakten beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij.