Sjoerd Feitsma: "Uitspraken baas CH Valletta kunnen niet"

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden nemen afstand van de uitspraken van de voorzitter van Culturele Hoofdstad Valletta op Malta. De kwestie gaat over de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia. Een half jaar geleden kwam ze om het leven bij een bomaanslag. Bij een monument in het centrum van de Maltese hoofdstad werden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. Het is een gedenkplek voor de journaliste geworden.

De baas van Valletta 2018 Jason Micallef zei in een toespraak dat de gedenkplek na een half jaar wel eens weg kan. De internationale schrijversorganisatie PEN is daar verbijsterd over. Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden neemt afstand van de uitspraken. Hij vindt dat ze niet kunnen, zolang het onderzoek naar de moord nog niet is afgelopen. Ook gedeputeerde Sietske Poepjes vindt de uitspraken van Micallef onder de maat en vindt dat de moordzaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. Malta heeft daarbij hulp ingeschakeld van justitie in Nederland.

De directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, Tjeerd van Bekkum, vindt dat de Europese Unie een onderzoek in moet stellen naar de voorzitter Micallef van Valletta.