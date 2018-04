Poep van prominenten voor onderzoek naar Wetsus

Theo Mulder uit Kollumerzwaag is ''heel tevreden'' met zijn ludieke actie. Dinsdag is hij bij verschillende Friese prominenten langsgegaan om hun poep op te halen. Mulder denkt dat menselijke ontlasting beter is voor het land dan kunstmest. Om daar meer aandacht voor te krijgen en er voornamelijk meer onderzoek naar te doen, heeft hij de ludieke actie bedacht om bij bekende Friezen langs te gaan.

Mulder reed langs bij onder andere Harm Wiegersma van de melkveehoudersvakbond, Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en VVD-Statenlid Nynke Koopmans. Daarna zijn bij onderzoeksinstantie Wetsus monsters ingeleverd. Daar zal bijvoorbeeld worden gekeken welke stoffen er in poep zitten.

''Het afgelopen weekend was ik al heel tevreden, want we hebben veel toezeggingen gehad van mensen, die willen meewerken'', vertelt Mulder. Zijn doel is alleen nog niet bereikt. ''Ik wil zien hoe we op de lange termijn slimmer kunnen handelen op Europese schaal. Dit is daarvoor een aanzet en we moeten zien hoe we dit verder kunnen uitbouwen. Dat doen we in samenwerking met Wetsus, landbouworganisaties en scholen'', zo zegt Mulder.

De menselijke mest, die hij dinsdag heeft opgehaald, zijn niet echt worden uitgereden over het land. Deze is alleen bestemd voor onderzoek.