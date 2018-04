Bromfietsers mogen voortaan niet meer over de fietspaden

Bromfietsers in de gemeente Opsterland moeten vanaf woensdag verplicht over de gemeentelijke wegen rijden, in plaats van over de fietspaden. Het gaat dan om de wegen rondom de N381, de grote weg van Drachten naar Appelscha. Volgens de gemeente is het veiliger als de bromfietsers over de rijbaan gaan. Het verschil in snelheid tussen auto's en een bromfiets zou kleiner zijn dan dat tussen fietsers en bromfietsers. Ook zou het voor fietsers fijner zijn als er geen gemotoriseerd verkeer over het pad rijdt. De gemeente zal de bestaande verkeersborden binnenkort vervangen.