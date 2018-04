Lian Nijenhuis in raad van commissarissen Omrop Fryslân

Lian Nijenhuis uit Mildam is benoemd tot nieuw lid in de raad van commissarissen van Omrop Fryslân. Nijenhuis komt op voordracht van de ondernemingsraad in de raad van commissarissen. Zij volgt Anja Dijkman op, die van 2006 tot 2018 commissaris was.

Lian Nijenhuis is 40 jaar en sinds 2005 aan het werk als adviseur/trainer in medezeggenschap bij SBI Formaat in Doorn. In die functie geeft zij onder andere advies en trainingen aan ondernemingsraden en adviseert die organisaties, die met veranderingstrajecten bezig zijn. De raad van commissarissen bestaat naast Lian Nijenhuis nu uit voorzitter Ton Baas, Ger Jaarsma en Saakje Mulder.

Baas: ''Wij zijn erg blij met Lian Nijenhuis als nieuwe commissaris. Haar ervaring en kennis op het gebied van governance en medezeggenschap zijn een mooie aanvulling op de kennis die we al hebben binnen de raad van commissarissen.''