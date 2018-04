Provincie voert dit jaar extra controles uit

Veehouders worden dit jaar extra gecontroleerd op hun zorgplicht voor de weidevogels. Dat staat in het jaarplan 2018 van de provincie. Uit dat plan blijkt ook dat er een inhaalslag wordt gemaakt bij de controle en handhaving van zwembaden in de provincie. Enige tijd geleden werd duidelijk dat er nog negentig extra zwembaden zijn, die gecontroleerd moeten worden. Die zitten in bijvoorbeeld recreatiebedrijven. De provincie is dan ook verantwoordelijk voor de handhaving.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Schrier is de reden voor de extra controles, dat het de afgelopen tijd niet genoeg is gedaan. Niet omdat de provincie bang is dat bijvoorbeeld boeren de zorgplicht niet nakomen, zo zegt Schrier. Binnenkort start de provincie met een voorlichtingscampagne.