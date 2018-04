Wordt stemmen voor zestienjarigen mogelijk?

Zestienjarigen moeten volgend jaar kunnen meestemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het is een proef, die de provincies Fryslân en Zeeland willen houden. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe kun je zo de jeugd beter betrekken bij de besluitvorming op het provinciehuis. Voornamelijk omdat er veel onderwerpen voorbijkomen, die voor de jongeren van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld openbaar vervoer en de vestiging van een campus van de Universiteit van Groningen in Leeuwarden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt nu of het mogelijk is. Voor het eind van het jaar moet er duidelijkheid over komen. Bekeken wordt of bij de Statenverkiezingen in maart de jeugd van zestien tot en met achttien jaar apart kan stemmen. Volgens de Rouwe kun je dan denken aan een eigen stemhokje in de officiële stembureaus.