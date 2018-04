Studenten maken paradijs voor bijen langs N32 bij Wirdum

De rijksweg N32 bij Wirdum wordt een 'Honey Highway', een paradijs voor bijen. In de berm wordt een oppervlakte van 10.000 vierkante meter grond klaargemaakt voor streekeigen wilde bloemensoorten, die bijen aantrekken. Studenten van het Nordwin College en Van Hall Larenstein zullen de bloemen volgende week woensdag zaaien. Rijkswaterstaat werkt mee aan dit initiatief van biodynamisch imker Deborah Post.

"Rijkswaterstaat stelt de grond beschikbaar en maakt dit in orde. Hiermee vergroten we de biodiversiteit en zorgen we zo voor een duurzamere samenleving", zo zegt Jan Jozeph Dalstra van Rijkswaterstaat. "Met Honey Highway levert de berm nectar en stuifmeel van streekeigen bloemen en dat is voedsel voor de inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, maar ook hommels, vlinders en andere insecten", legt Deborah Post uit.

De Elfwegentocht en de inwoners van Wirdum zijn ook betrokken bij de Honey Highway. Bij de carpoolstrook wordt ook nog een bijenhotel geplaatst. De studenten zullen steeds terugkomen naar de plek, om onderzoek te doen naar de bijen.