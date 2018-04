De gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen moet openblijven. Op initiatief van de PvdA dienen zeven van de acht fracties van de gemeenteraad Ooststellingwerf dinsdagavond een motie in bij B en W. In de gevangenis zitten op dit moment nog Noorse gevangenen, maar vanaf september brengt Noorwegen geen mensen meer in Nederlandse cellen onder.

Het college zou het ministerie weer moeten wijzen op een toezegging van de eerdere staatssecretaris Fred Teeven, dat er na de Noren weer Nederlanders vastgehouden zullen worden in Veenhuizen. Sluiting van de gevangenis is niet goed voor Ooststellingwerf, zegt fractievoorzitter Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang. Het gaat ten koste van de werkgelegenheid. Bij gevangenis Norgerhaven werken 400 mensen. Er kunnen ruim 240 gevangenen worden vastgehouden. Alleen D66 in de raad van Ooststellingwerf steunt de motie aan B en W niet.