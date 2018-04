''Dag en Nacht'' van Escher aangekocht door Fries Museum

Het Fries Museum heeft de bekende houtsnede 'Dag en Nacht' van graficus M.C. Escher aangekocht. Het werk is een van de topstukken uit de tentoonstelling 'Escher op reis', die vanaf 28 april te zien is in het museum. Het werk uit 1938 laat een Nederlands landschap zien met akkers, dorpen en water. Over het landschap vliegen zwarte en witte vogels, wat voor een bijzondere vlakverdeling zorgt. Het museum heeft het werk gekocht met financiële steun van Stichting Woudsend Anno 1816.