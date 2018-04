Creatieve opleiding in Fryslân niet overbodig

Creatieve MBO-opleidingen voor artiesten of kledingontwerpers kunnen maar beter verdwijnen. Dat staat in een advies van de commissie Macrodoelmatigheid MBO. Die stelt dat er met deze opleidingen amper kans op een baan is. Volgens de commissie komen er te veel studenten van de opleidingen.

Woordvoerder Jan Dijksma van het Friesland College stelt dat dat niet opgaat voor Fryslân. Om te voorkomen dat er teveel studenten op een te krappe arbeidsmarkt komen, zijn sommige opleidingen eerder al aangepast of geldt er een maximum aantal leerlingen. Dijksma wijst er ook op dat veel MBO'ers doorstromen naar het HBO.