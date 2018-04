Beelden inbraak café Sint Nicolaasga in Opsporing Verzocht

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een inbraak in een café aan de Gaastweg in Sint Nicolaasga. Dat was vorig jaar, in de nacht van 21 op 22 november. Op de beelden zijn twee inbrekers te zien. Die braken de gokkasten open en gingen ervandoor met het geld. Ze kwamen binnen door aan de achterkant een raam te vernielen. De politie heeft de beelden in januari op internet geplaatst, maar kreeg tot nu toe geen bruikbare tips.