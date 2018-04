Vogelwachterspost Boschplaat Terschelling wordt verplaatst

De vogelwachterspost op de Boschplaat op Terschelling wordt verplaatst, nu de plek waar de post normaal gesproken staat door de oosterstorm van maart niet langer bereikbaar is. Er liggen nu stuwduinen op de plek van de vogelwachterspost. Staatsbosbeheer kan daardoor niet langer met zwaar materieel op de plek komen. Bovendien is het broedseizoen begonnen en mag Staatsbosbeheer nu niet in het gebied werken. Staatsbosbeheer moet het plaatsen van de post uitstellen vanwege de brand in de opslag van Staatsbosbeheer op het eiland. Daardoor ging de oude post verloren en moest er een nieuwe worden gemaakt.