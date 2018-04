Rechtbank Leeuwarden kort ontruimd geweest vanwege gaslek

De rechtbank aan het Zaailand in Leeuwarden is dinsdagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek. Zo'n 200 mensen stonden op straat. Het gaslek ontstond door graafwerk naast het gebouw, waarna de brandweer de mensen naar buiten stuurde. Het plein werd afgezet met linten en er zijn metingen gedaan. Monteurs van Liander hebben het gaslek gedicht.

Vlotte ontruiming

De veiligheidscoördinator en de BHV zijn goed te spreken over de ontruiming van de rechtbank. Alle mensen waren in een kwartier uit het gebouw. Volgens veiligheidscoördinator Tjalling van der Woude van de rechtbank komt dat doordat de situatie er al snel serieus uitzag. ''Er stond een brandweerwagen voor de deur en allemaal politie en dan luistert men wel beter. Ook het nut en de noodzaak van een BHV-organisatie, zoals wij die hebben, is vandaag wel weer bewezen.''

Korte vertraging

De zittingen in de rechtbank zijn korte tijd vertraagd geweest, maar alles loopt intussen weer volgens schema.