Bij een ongeluk op de kruising van de Weibuorren en de Griene Leane in Ureterp is maandagavond een vrouw gewond geraakt. Op de kruising klapten twee auto's op elkaar. Waarschijnlijk heeft een van de bestuurders geen voorrang verleend. De vrouw is door de brandweer uit de auto gehaald. De auto's zijn weggesleept. De weg werd tijdelijk afgesloten.