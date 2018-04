Ophef over coalitie in Opsterland

De gemeente Opsterland is maandagavond uitgekomen op een coalitie van Opsterlands Belang, ChristenUnie en PvdA. Dat is de combinatie die volgens informateurs Marcel van Opzeeland en Anko Postma (beide van Opsterlands Belang) het meest wenselijk is.

Een motie van de VVD, gesteund door GroenLinks en het CDA, om het informatieproces opnieuw te doen, of in ieder geval een vierde partij aan de coalitie toe te voegen, werd unaniem door de andere partijen verworpen. Het CDA, dat de laatste jaren in de coalitie zat, is erg teleurgesteld dat er gekozen is voor de PvdA, die bij de laatste verkiezingen juist een zetel verloor (van 4 naar 3). CDA-lijsttrekker en wethouder Wietze Kooistra vindt het jammer dat er niet genoeg is geluisterd naar de boodschap achter de motie. "Ik denk dat het beter zou zijn geweest als personen van buiten, in plaats van eigen mensen, als informateurs waren aangesteld." VVD'er Anne Wil Lucas zal het formatieproces leiden.