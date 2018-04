Voortaan niet naar Zuid-Amerika voor soja, maar Het Bildt

Het Bildt is straks misschien wel 'the place to be' voor de echte foodies (oftewel liefhebbers van eten). Emmertarwe, soja of raketblad; het zijn zomaar wat gewassen die dit jaar op een speciaal veld in Het Bildt verbouwd zullen worden.

De gewassen zijn onderdeel van het evenement 'Gewassenveld' aan de Oudebildtdijk bij St.-Jacobieparochie. Op drie hectare land zijn daar op het land van boer Piet Hoekstra vijftig gewassen geplant die ooit deel uitmaakten van de akkerbouw in Het Bildt. Het gaat dan om aardappelrassen, zaden, raw food en granen.

In het midden is een veld van tulpen aangelegd in de vorm en de kleuren van het logo van Culturele Hoofdstad. Vanaf 20 april tot en met september kan het worden bezichtigd. De bedoeling van het evenement is om de mensen te laten zien dat ons eten eigenlijk allemaal wel dichtbij verbouwd kan worden en dat het niet van de andere kant van de wereld hoeft te komen. De officiële start van het evenement is aankomende vrijdag met gedeputeerde Johannes Kramer.