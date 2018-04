Frustratie: grizzlybeer mag niet in Arum, maar wel in Rhenen

De opgezette grizzlybeer uit Canada die de douane in 2014 in beslag nam van de Arumer Siep Anema, is nu te zien in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Na een jarenlange juridische strijd, tot aan de Raad van State toe, was de conclusie dat de grizzlybeer terecht in beslag is genomen, omdat Anema niet de juiste papieren had. Anema vindt het heel frustrerend, maar vooral ook gek dat de beer, die in 1980 geschoten en opgezet is, nu wel in het dierenpark is te zien. "Het dier mocht Nederland niet in en stond jaren in een loods, maar het mag nu blijkbaar wel geschonken worden aan Ouwehands Dierenpark, en dat terwijl het in principe nog steeds mijn eigendom is."

Anema heeft nog geen bezoek gebracht aan Rhenen. "Ik ben aan het onderzoeken hoe dit nu kan. Het heeft mij al met al wel twee of drie grizzlyberen gekost, maar dat was voor mij ook een principekwestie."