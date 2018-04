Studenten willen hoge bemiddelingskosten aanpakken

De Leeuwarder studentenverenigingen zijn klaar met de hoge bemiddelingskosten die studenten vaak moeten betalen als ze een kamer willen huren. De bedragen kunnen oplopen tot soms wel duizend euro. En dat moet stoppen, vinden de studenten.

Het probleem stond maandag op de agenda bij de Leeuwarder studententop. Die top wordt georganiseerd door de Leeuwarder studentenverenigingen die zijn verenigd in het IBOS, het Inter Bestuurlijk Overlegorgaan Studentenverenigingen in Leeuwarden. Volgens voorzitter Wim Dijkman van het IBOS is het probleem erg groot. Zo'n negen van de tien studenten heeft er op de een of andere manier wel mee te maken.

In Leeuwarden zijn in totaal zo'n tienduizend studenten die een kamer nodig hebben. Het IBOS wil het probleem oplossen door er veel aandacht aan te besteden, betere informatie te verstrekken aan studenten via de hogescholen en samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente en makelaars.