Streppel over strijd met ADO: "Kunnen een mooie stap maken"

SC Heerenveen kan dinsdag goede zaken doen met het oog op de play-offs. In ADO Den Haag komt er een directe concurrent naar het Abe Lenstra Stadion. Die ploeg heeft evenveel punten als Heerenveen en dus is het belang van de wedstrijd duidelijk.

"We kunnen een mooie stap maken", vertelt trainer Jurgen Streppel. "Het is een hele belangrijke wedstrijd, maar de komende drie zijn allemaal belangrijk. Het zit dicht bijelkaar en het belooft tot het einde spannend te blijven." Naast de langer geblesseerde spelers wilde Streppel over de basisopstelling niets zeggen. "Maar ik heb weinig reden om dingen te wijzigen. We hebben het zaterdag goed gedaan."

'Hecht collectief'

Tegenstander ADO Den Haag heeft de beschikking over Bjørn Johnsen, de spits die dit seizoen al vijftien doelpunten heeft gemaakt in de Eredivisie. "Ze hebben spelers met individuele kwaliteiten, maar die kunnen uitblinken door het collectief. Dat is ook hun kracht. Het is een hecht collectief met veel ervaring." Na de wedstrijd tegen ADO speelt Heerenveen nog tegen NAC en Feyenoord. De Feansters moeten bij de eerste acht eindigen om zeker te zijn van plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal.