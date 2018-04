Symptomen van Lyme zijn meer dan verdubbeld laatste 20 jaar

Het aantal mensen met symptomen van de ziekte van Lyme is erg toegenomen in de afgelopen 23 jaar in Fryslân. Volgens de cijfers van Tekenradar.nl zijn meer dan twee keer zoveel mensen bij de huisarts geweest, die in het beginstadium van Lyme zaten.

In 1994 hebben gemiddeld 92 van de 100.000 mensen in Fryslân 'erythema mirgrans'. Dat betekent dat ze een rood rondje rondom hun tekenbeet hebben, wat een vroegtijdige uiting is van de ziekte van Lyme. En in 2017 is het meer dan verdubbeld naar: 214. De gemeente Ferwerderadiel is verreweg de gemeente met de grootste groei: bijna 7 keer zoveel (31 in 1994 en 201 in 2017). Alleen op Vlieland is het aantal gedaald: van 587 naar 506.

Lyme

Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen University, doet onderzoek naar de ziekte van Lyme. "De ziekte is er altijd al geweest, maar we hebben het veel later ontdekt." In de jaren '80 is de ziekte voor het eerst ontdekt in het Amerikaanse plaatsje Lyme. "Het kan in verschillende vormen voorkomen. Een rode kring is de meest voorkomende, maar ook gewrichtspijn, zenuwpijn, hartklachten of griepverschijnselen. Dan heb je niet meteen door dat het om Lyme gaat."

TBE-virus

Van Vliet vindt het zorgelijk dat de teek nu ook een andere en gevaarlijkere ziekte met zich meebrengt, het TBE-virus. TBE staat voor 'tick-borne encephalitis'. Deze ziekte komt vaak zonder ziekteverschijnselen, maar het virus kan ook het centraal zenuwstelsel aantasten en een ontsteking aan de hersenvliezen of hersenen veroorzaken. "Sinds 2 jaar zien we dat het TBE-virus vanuit Oost-Europa optrekt naar het westen. We ontdekten het virus bij reeën, die een teek met het virus droegen", zegt Van Vliet. Ze hebben dit doorgegeven aan de medische wereld en kregen reactie van een arts. "Hij had een patiënt met de verschijnselen, maar waar geen oorzaak was gevonden. Het bleek een teek met het TBE-virus."

Oproep

Er is al veel bekend over de ziekte van Lyme, maar Van Vliet heeft ook nog veel onbeantwoorde vragen. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de een veel sneller opknapt van Lyme dan de ander? Van Vliet wil daarom een oproep doen aan mensen met de ziekte van Lyme om zich te melden zodat ze meer onderzoek kunnen doen.

Het is deze week de Week van de Teek, verscheidene instanties informeren erover en wijzen op de gevaren van de teek.