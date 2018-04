Froulju fan Fryslân: wie verdient een standbeeld?

Vrouwen kunnen vanaf nu genomineerd worden voor het project 'Froulju fan Fryslân'. Programmamaker Marleen Godlieb en beeldend kunstenares Natasja Bennink zijn maandag met de 'campagne' gestart om nominaties binnen te krijgen. Ze waren daarvoor in serviceflat Oranjewoud in Heerenveen. Ze vroegen de bewoners en medewerkers wie hun vrouwelijke held is die een standbeeld verdient. De enige voorwaarde is dat de genomineerden Fries zijn en nog leven.

Zes dames worden uitgekozen, een doorsnee van de Friese gemeenschap, en die krijgen dan een bronzen borstbeeld. Die beelden krijgen deze herfst een plek in het Oenemapark in Heerenveen. Later komt een prominente plaats in de binnenstad van Leeuwarden.

Oproep

Wat voor Friese vrouw verdient een standbeeld? Het gaat niet om beroemde of historische vrouwen, maar om vrouwen van nu. Wie inspireert, zorgt, is bijzonder of juist gewoon, wie is onmisbaar, wie mag en moet gezien worden en wie heeft een bijzonder verhaal? Mensen kunnen een vrouw in hun omgeving nomineren via Omropfryslan.nl/fff.

Programma

Uit alle nominaties van Friese vrouwen worden zes vrouwen gekozen van wie echte bronzen borstbeelden worden gemaakt door kunstenares Natasja Bennink. Dat hele proces wordt gevolgd door programmamaker Marleen Godlieb voor een televisieserie met dezelfde naam: Froulju fan Fryslân. In de serie draait het om wat de gekozen vrouwen zo bijzonder maakt. Die vrouwen worden in bewegende en tastbare beelden vereeuwigd. Het proces is ook te volgen op Facebook.com/frouljufanfryslan.

Het project maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân 2018. Voor het project is een crowdfundingsactie gestart. Voor de iedereen die een bijdrage levert, zijn er verscheidene tegenprestaties bedacht.