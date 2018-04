In Menaam is maandag aan het einde van de middag een man om het leven gekomen bij een quadongeluk. Het slachtoffer was met de quad te water geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Fjouwerhûs.

Er waren meerdere hulpdiensten ingeschakeld. Ook de traumahelikopter was opgeroepen, maar die kon al snel weer teruggestuurd worden naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De politie doet hier onderzoek naar.