Femke Weidema brengt single uit in Nederland

Muziekproducent en songwriter Femke Weidema heeft de single 'Every now and then' uitgebracht met de Nederlandse zanger Pieternel Osinga. "Ze komt uit Amsterdam en ze kwam een plaat me me opnemen. Ik vind haar te gek en vind dat ze moet doorbreken in Nederland," vertelde Weidema in De Middei fan Fryslân.

Femke groeide op in Drachten, ze volgde het conservatorium in Groningen. Ze kan verschillende instrumenten bespelen, zingt en componeert. Na haar afstuderen ging ze voor de muziek naar Amerika. Ze woont nu in Nashville. Daar schrijft ze muziek voor artiesten, films en televisieseries. Ze heeft zelfs een (Latin) Grammy op haar naam staan.

"Het gaat heel goed met me. Ik heb een platenlabel met drie artiesten en die doen het goed. Tot juni ben ik volgeboekt, en ik heb dus zelf muziek uitgebracht. In november kom ik naar Nederland voor een toer, ik kom ook in Drachten."

Eerder al maakte Afke Boven een documentaire over de Friezin.