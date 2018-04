Waar is de 275 duizend euro van Henk Eker gebleven?

Waar is het geld van Henk Eker gebleven? Dat is de vraag die maandag centraal staat bij de rechtbank in Leeuwarden. Eker werd in januari 2013 vermoord bij een zogenaamde rip-deal om een partij hennep.

Henk Eker had in de tijd voor de moord 275 duizend euro opgespaard. Dit had hij om veiligheidsredenen bij een buurvrouw ondergebracht. De inwoner van Oosterwolde zou het geld hebben verdiend met de verkoop van illegaal vuurwerk en de handel in wiet. De buurvrouw werd na de moord op Eker echter bang, en bracht het geld eerst onder bij haar eigen moeder, en daarna bij de stiefzoon van Eker.

Contant afrekenen

Deze stiefzoon moest maandag voor de rechtbank verschijnen omdat hij volgens het Openbaar Ministerie het geld van Eker heeft verduisterd en witgewassen. De vrouw van Eker (de moeder van de verdachte) bracht de zaak aan het rollen, omdat zij het geld terug wilde hebben.

De verdachte uit Leeuwarden zegt dat hij het geld nooit thuis heeft gehad. Ook zijn ex-partner zegt van niets te weten. Een aantal getuigen zeggen echter dat het geld wel degelijk naar de stiefzoon is gegaan. Die zou het hebben gebruikt voor zaken zoals een sloep, een auto of een vakantie. Deze zaken zou de verdachte contant hebben afgerekend.

Een complot

Volgens de verdachte werken de getuigen, zijn moeder en zijn broer samen. Er zou zelfs sprake zijn van een complot tegen hem. De officier van justitie ziet echter genoeg bewijs voor verduistering, omdat de verdachte in korte tijd zo'n 112 duizend euro had uitgegeven. Wat niet zou moeten kunnen met het inkomen van de man.

Volgens de officier van justitie was het voor de verdachte wel 'heel gemakkelijk' om het geld achter te houden, omdat het om crimineel geld ging. Het zou zomaar eens kunnen, zo redeneerde de officier, dat de verdachte dacht dat er daarom toch geen zaak van zou komen.

Eis

Tegen de verdachte is 240 uren werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de rechtbank de 112 duizend euro 'terugpakt' van de verdachte. Op 30 april doet de rechtbank uitspraak.