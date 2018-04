Bloedbank Sanquin is deze maandag speciaal open voor het personeel van politie Fryslân, zodat zij hun bloed kunnen geven. De afgelopen tijd is de politie in een speciale campagne aangemoedigd om zich te verdiepen in het bloeddonorschap en om bloed te geven. Er is op dit moment een tekort van donoren in Fryslân en met dit initiatief moeten de problemen kleiner worden.

Tientallen politiemensen doneren hun bloed.