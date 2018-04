Wie een parkeervergunning aanvraagt voor het centrum van Leeuwarden betaalt daar in verhouding veel voor. Dat zegt auto-deel-platform SnappCar, dat de tarieven in de twaalf provinciehoofdsteden heeft vergeleken. Leeuwarden komt daarbij als vierde uit de bus.

In Leeuwarden moet er voor een vergunning 225 euro per jaar worden betaald. In Utrecht is een parkeervergunning het duurst, terwijl je in Assen het goedkoopst uit bent. Daar betaal je voor een parkeervergunning 45 euro per jaar.