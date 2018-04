LDODK moet definitief op zoek naar andere shirtsponsor

Korfbalclub LDODK uit Gorredijk moet definitief op zoek naar een andere shirtsponsor. Na een klacht bij de Reclame Code Commissie werd eerder al duidelijk dat het gebruik van de naam van het bedrijf 'wijnvoordeel.nl' niet mag. Dat is omdat shirtreclame met alcohol in de sport verboden is.

Tegen het besluit werd bezwaar aangetekend, maar dat heeft niks opgeleverd. LDODK zegt in een reactie teleurgesteld te zijn en bang te zijn dat de sponsor nu afhaakt. Het zal volgens de club moeilijk zijn om een vervanger te vinden.