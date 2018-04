Juryselectie van Liet 2018 is bekend: 15 genomineerden

De vakjury van Liet heeft de selectie van 15 deelnemers, die doorgaan naar de volgende ronde van Liet 2018, bekendgemaakt. Vanaf nu kan het publiek via de www.liet.frl zijn stem uitbrengen. De stem van het publiek telt voor een kwart mee. Op 30 april wordt bekendgemaakt welke tien finalisten uiteindelijk op 13 mei in de finale van Liet 2018 staan.

De 15 genomineerden zijn: Albert van der Tuin, Another Time, Astrid en Else, Berend Riemersma, Changed, Days to Imagine, Else, Klaske, Lammert, Lammy Bruyns & Friends, Monique Sings, Sequens, Stonecrobs, Tjonger en Toussaint.

"Er zitten bekende namen bij, van mensen die al eerder hebben meegedaan, maar ook nieuwe namen" vertelt Yvonne Bleize, voorzitter van Liet. "De liedjes zijn heel uiteenlopend, van singer-songwriters tot jonge bands."

Op de radio

Omrop Fryslân besteedt de komende twee weken elke dag in het radioprogramma De middei fan Fryslân aandacht aan de genomineerden. De winnaar van de finale van Liet 2018 doet voor Fryslân mee aan Liet International 2018 XXL, dat op 23 mei is. Daar komen muzikanten uit verschillende minderheidstaalgebieden in Europa. Beide finales worden georganiseerd in Neushoorn.

Voor het Friese songfestival Liet konden deelnemers eerder meedoen aan workshops om hun nummer te beter te maken onder leiding van professionals.