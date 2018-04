Celstraf geëist tegen internetoplichter uit Heerenveen

Een 27-jarige man uit Heerenveen moet mogelijk anderhalf jaar de cel in vanwege oplichting. De man bestelde goederen bij webwinkels zonder te betalen. Daarna verkocht hij het weer. Waarschijnlijk heeft hij mensen voor zo'n 11.000 euro benadeeld. De man zit momenteel al in de gevangenis, voor andere vergrijpen. Eind deze maand hoort hij of hij daar langer moet blijven.

Ook zijn vrouw was bij de oplichtingspraktijken betrokken. Haar zaak zou maandag worden behandeld, maar omdat haar advocaat was verhinderd, wordt dat op een andere dag gedaan.