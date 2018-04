Minister neemt partijen mee over groei Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft maandagmorgen toegezegd dat ze lokale partijen, zoals gemeenten en recreatieondernemers zal meenemen in de besluitvorming over de uitbreiding van Lelystad Airport. Over die uitbreiding ontstond veel ophef vanwege de overlast van laagvliegende vliegtuigen over onder andere het zuidwesten van Fryslân.

De minister van Infrastructuur sprak in Lemmer met diverse partijen uit de regio. Wethouder Durk Durksz van de gemeente De Fryske Marren is tevreden over de uitkomsten van dat gesprek.