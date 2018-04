Leeuwarden wil meer groen; actie tegen verstening van tuinen

De gemeente Leeuwarden heeft genoeg van de 'verstening' van particuliere tuinen. De inwoners moeten meer planten en bloemen in de tuin hebben en minder stenen en tegels. Leeuwarden komt daarom met een subsidie voor het groener maken van de tuinen, variërend van 50 tot 300 euro per tuin. De subsidieregeling geldt voor de periode 2018 tot en met 2020. De gemeenteraad hoopt in ieder geval zo'n 150 tuinen te 'ontstenen'.

Groenere tuinen zorgen voor afkoeling in de zomer, houden het water vast in natte perioden en geven water af in droge tijden. Ook is een groene omgeving goed voor de gezondheid en de biodiversiteit. Van het totale groen in de gemeente Leeuwarden bestaat ongeveer de helft uit particuliere tuinen.