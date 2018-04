Humanitas helpt mensen met financiële administratie

Bijna de helft van alle Nederlanders heeft de financiën niet altijd even goed op orde, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichtingsorganisatie Nibud Ze hebben geen overzicht over alle rekeningen, omdat die op verschillende manieren binnenkomen: met de post, maar ook wel met email en soms moeten ze er zelf ook actief achteraan, op een website. En omdat mensen zoveel abonnementen hebben, vergeten ze ook wat ze allemaal moeten betalen.

Vrijwilligersorganisatie Humanitas helpt mensen daarbij. "Met name 60-plussers komen bij ons. Door de digitalisering lopen ze vast," legt Angelique Borghuis uit, ze is coördinator van Humanitas Thuisadministratie. "We merken de laatste tijd dat de vragen complexer worden. Het begint ermee dat mensen de administratie niet op orde hebben, maar vaak komt er meer achter weg en hebben mensen schulden. Soms zijn mensen bang voor de post en openen ze die niet meer. Onze vrijwilligers gaan wekelijks naar de mensen om ze te helpen, ons doel is om ze zelfredzaam te maken. Mijn tip is: zoek op tijd hulp. Ze trekken te laat aan de bal. We willen mensen graag helpen."

Elke vrijdag is een inloopspreekuur in dbieb (in de Blokhuispoort) van 12.30 tot 14.30 uur.