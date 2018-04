Oppositie Tytsjerksteradiel verbijsterd over informatie

De hele oppositie in Tytsjerksteradiel wil dat er een nieuw informatieproces voor de nieuwe coalitie komt. De partijen zijn verbijsterd over de uitkomsten van de eerste informatieronde. Daar kwam uit dat CDA, FNP en ChristenUnie samen verder willen in een nieuw college.

Volgens de VVD, GroenLinks, PvdA en D66 is er te veel gekoerst op deze ene optie. De partijen voelen zich niet serieus genomen en noemen de uitkomsten respectloos na de uitslag van de verkiezingen, mede omdat VVD, GroenLinks en D66 bij de verkiezingen zetels hebben gewonnen.