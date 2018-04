Poiesz viert 95-jarig jubileum met enorme oranjekoek

Supermarktketen Poiesz bestaat dit jaar 95 jaar. Ter gelegenheid daarvan krijgen zo'n zeventig zorginstellingen in het hele Noorden maandag een stukje oranjekoek. Alle 25.000 stukjes worden gesneden uit één enorme koek van maar liefst 9,5 bij 9,5 meter.

Het familiebedrijf is ooit begonnen met een groentezaak van twaalf vierkante meter aan de Havenstraat in Sneek. In 1962 werd de eerste winkel geopend. "Een zelfbedieningswinkel, dat was een nieuw fenomeen", vertelt Piet Smit, algemeen directeur Poiesz. Nu heeft het bedrijf 69 vestigingen in vijf noordelijke provincies. "We zijn enorm trots. Regionaal zijn we marktleider. Ons geheim is dat we ons aanpassen aan de noordelijke klant, we zijn een nuchter en eerlijk bedrijf." Sommige mensen hebben het over de 'Poi' als ze naar de supermarkt gaan, anderen zeggen 'Pois', maar in Sneek hebben ze het over 'Puis'. Het maakt Smit niet uit. "Als ze maar bij ons boodschappen doen. Piet Smit werkt ook al ruim dertig jaar bij het familiebedrijf uit Sneek. "We voelen ons allemaal Poiesz, ook al heet ik Smit. De families Poiesz en Smit zijn door trouwerijen met elkaar vergroeid."

"Het is de grootste oranjekoek die ooit is gemaakt. Het is een enorme prestatie. De loods staat vol met taart", vertelt Thirza de Rond, ze is verantwoordelijk voor de inkoop van de bakkerij. "We snijden er 2800 taarten van en die gaan naar de vestigingen en de filiaalleiders gaan daarmee naar de zorginstellingen." Ook bakker Jan Obe Nauta is blij met het resultaat. "Er staat iets prachtigs. Bij het maken moesten we het hoofd erbij houden, maar dat moet natuurlijk altijd."