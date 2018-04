Werk aan Workumer fontein is bijna klaar

Het is bijna zover: in mei worden de fonteinen in de Friese elf steden officieel geopend. Behalve die van Dokkum, die heeft vertraging opgelopen. Op het moment wordt nog hard gewerkt om de fonteinen af te maken. De meeste van de fonteinen worden in het buitenland gemaakt. Die van Workum wordt in de stad zelf gemaakt, door lokale bedrijven.

Vijf Workumer bedrijven werken daar aan mee. Het zijn twee grote houten leeuwen die water naar elkaar toe spuiten. De fontein wordt 25 april op zijn plek gezet in het centrum van Workum. Op 18 mei worden de tien fonteinen officieel geopend en aangezet.