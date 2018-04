Annie M.G. Schmidtprijs niet voor trio Syb, Wiebe en Gé

De Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste Nederlandse kleinkunstlied gaat dit jaar aan Fryslân voorbij. Syb van der Ploeg, Wiebe Kaspers en Gé Reinders waren genomineerd met het liedje 'Wat is er mis met luisteren?'. De prijs is echter gewonnen door zangeres Wende Snijders met het lied 'Voor Alles'. De tekst van dat nummer is geschreven door de overleden schrijver Joost Zwagerman. De prijs is dit jaar voor de 26e keer uitgereikt.

Andere genomineerden waren Youp van 't Hek, Stef Bos, Kirsten van Teijn en Mylou Frencken.