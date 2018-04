FNP: Laat Catalaanse politici vrij

De FNP wil dat de Catalaanse politici, die vastzitten in verschillende Spaanse gevangenissen, vrij worden gelaten. De Friese partij steunt een resolutie tegen ''het staatsgeweld en de repressie in Spanje''. De resolutie werd zaterdag ingediend op het congres van de Europalementspartij EFA, een coalitie van verschillende regionale partijen. Dat congres was vrijdag en zaterdag in het Beierse Landshut.

''Op politieke gronden bedacht''

Met de resolutie wil de EFA laten horen dat de Catalaanse politici die in de afgelopen maanden zijn opgesloten, moeten worden vrijgelaten. ''In de ogen van de FNP zijn de tien parlementsleden vastgezet voor misdaden die op politieke gronden zijn bedacht'', schrijft de partij. Onder andere de Catalaanse vice-president, en de leiders van de twee grootste onafhankelijkheidsbewegingen, zitten in de Spaanse gevangenis. ''Het kan niet zo zijn dat politici, die door de inwoners zijn gekozen, voor lange tijd in de gevangenis worden opgesloten, terwijl er geen uitzicht is op een stabiele oplossing.''

In vrijheid terugkeren

Een aantal andere politici, die voor de Catalaanse onafhankelijkheid zijn, zoals hun president Carles Puigdemont, zijn gevlucht naar België, Zwitserland en Schotland. De EFA wil dat zij in vrijheid moeten kunnen terugkeren.

De FNP wil dat Spanje de dialoog met Catalonië aangaat, om uit de politieke impasse te komen.

Brief aan ambassadeur

Eerder heeft de FNP al een brief gestuurd aan de Spaanse ambassadeur in Spanje, maakte de partij zondag bekend. Aanleiding daarvoor was de vlucht van Marta Rovira van de ERC. Die partij zit met de FNP in de EFA. In die brief noemt de FNP het beleid van Spanje ''een schandaal in het moderne Europa, waar Spanje zich vol overtuiging bij heeft aangesloten.''