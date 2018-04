Friezen met arbeidsbeperking melden zich bijna niet

Friese werklozen die een arbeidsbeperking hebben, melden zich bijna niet bij het online platform maakerwerkvan.nu. Dat platform is in februari in het leven geroepen om werklozen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Zij kunnen laten weten wat voor werk ze willen, en waar ze graag zouden willen werken.

In totaal zijn er 21 Friezen die zich bij het platform hebben gemeld. Alleen in Groningen en Drenthe waren er nog minder mensen die werkwensen hebben doorgegeven.

Op 60% van de 450 werkwensen die zijn ingediend, heeft een werkgever gereageerd. Het platform brengt de twee partijen daarna in contact.