Afghaans gezin ''in volledige staat van wanhoop''

Het gaat niet goed met het Afghaans gezin dat vrijdagochtend uit het azc van Burgum is gehaald om uitgezet te worden naar Afghanistan.

Wanhoop

Esther van Dijken, die strijdt voor kinderen die met uitzetting worden bedreigd, is zondagochtend op bezoek geweest bij het gezin in het detentiecentrum in Zeist. Volgens haar is het gezin met drie kinderen in volledige staat van wanhoop.

Afghanistan onveilig

Vrijdagochtend werden ze van hun bed gelicht en naar Zeist gebracht. Lokale politici van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Leeuwarden hebben daar vrijdagavond tegen geprotesteerd, maar dat heeft niet geholpen. Volgens Esther van Dijken blijven ze vechten voor het gezin, en is het wel van groot belang dat raadsleden zich uitspreken tegen het uitzetten van kinderen naar onveilige landen als Afghanistan.

In dit geval gaat het om een gezin dat in Afghanistan bekeerd is tot het christendom, en daardoor loopt het gezin groot gevaar als het teruggestuurd wordt, aldus Van Dijken.