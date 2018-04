Aris kan voorsprong tegen koploper Donar niet vasthouden

De basketballers van Aris hadden zondag tegen koploper Donar twee kwarten zicht op een stunt, maar na een slechte tweede kwart moesten de Leeuwarders toch buigen: uiteindelijk werd het 46-70 in het Kalverdijkje.

Profiteren van druk programma

Aris begon prima tegen Donar. De Groningers hebben vanwege Europees succes een druk programma. Zaterdag verloor Donar nog verrassend thuis van Leiden, en volgende donderdag staat de halve finale van de Europe Cup op het programma.

Het leek er in de eerste twee kwarten op dat Aris ervan kon profiteren. Na een kwart was het 17-15 voor de Leeuwarders, en na een laag scorend tweede kwart was het verschil nog steeds twee: 24-22.

Donar beter van afstand

Na de rust nam Donar toch het heft in handen. Het tweede kwart ging met 31-10 naar de Groningers. In het vierde kwart (12-17) werd het verschil alleen maar groter.

Donar schoot 37% van hun driepunters raak. Bij Aris viel maar 1 van de 15 lange-afstandspogingen door het net.

Play-offs

Aris speelt nog twee competitiewedstrijden. Dinsdag moet de ploeg van Tony Van den Bosch in Weert tegen Basketbal Academie Limburg. Die ploeg staat onderdaan. Wint Aris, dan komen de play-offs heel dichtbij.