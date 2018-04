De korfballers van SCO hebben de veldcompetitie hervat zoals ze voor de winter waren geëindigd: door te winnen. Zondag versloeg de ploeg uit Oldeholtpade thuis het Groninger Nic met 21-14.

De koploper van de hoofdklasse had alle zeven wedstrijden gewonnen voordat de zaalcompetities begonnen. Zondag was het verschil bij de rust al zeven punten in het voordeel van SCO: 11-4. Dat verschil bleef intact.

Volgende week gaat SCO op bezoek bij Tempo. De ploeg uit Alphen aan den Rijn staat tweede.