VV Heerenveen speelt gelijk tegen subtopper na comeback

Zondagshoofdklasser VV Heerenveen heeft op het eigen sportpark een punt gepakt tegen Leonidas 2-2. De club uit Rotterdam stond derde, en leek ook van Heerenveen te winnen, maar de Friezen kwamen goed terug van een 0-2 achterstand.

Oussama Yekhlef zette de Rotterdammers al in de derde minuut op voorsprong. Assad el Harti maakte een paar minuten voor de rust zelfs de 0-2.

In de tweede helft bracht Kevin Regts de Heerenveners terug in de wedstrijd. In de slotfase kreeg Leonidas-keeper Michel Franken een rode kaart. Han van Dijk zette daarna met een strafschop de 2-2 op het scorebord.

Heerenveen blijft op de vijftiende plaats staan.