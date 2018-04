Nabestaanden onthullen monument neergestorte bommenwerper

Nabestaanden van de bemanning van de Lancaster, die in 1942 neerstortte in natuurgebied De Alde Feanen, hebben zondagmiddag een monument onthuld. Er waren in totaal zo'n veertig nabestaanden van de zeven bemanningsleden aanwezig.

Zwaluwmuur

Het monument dat zondag op de Bevrijdingsdag van Fryslân werd onthuld, is een zwaluwmuur, een ontwerp van architect Nynke Rixt Jukema. Van elk van de bemanningsleden was er zondag een nabestaande die een persoonlijk verhaal vertelde. Die persoonlijke verhalen zijn in ijzeren buisjes gedaan, gemaakt van materiaal van de Lancaster. De boodschappen werden als onderdeel van de ceremonie in zeven gaten van de zwaluwmuur geplaatst.

"Het minste wat je kunt doen"

Commissaris van de koning Arno Brok was er zondag bij in De Alde Feanen. "Het maken van een monument is het minste wat je kunt doen voor deze mensen", zei hij. De veertig nabestaanden waren emotioneel, maar met het monument waren ze zichtbaar blij.

Expositie

Gedeputeerde Michiel Schrier opende na het onthullen van het monument nog de expositie 'Geraakt' in het bezoekerscentrum van De Alde Feanen. Die expositie gaat over het verhaal van de Lancaster, die in de nacht van vrijdag 4 op zondag 5 september 1942 neerstortte, nadat het was geraakt door Duits geschut.