Kinderen doen vluchtroute van ouders na in Joadske Brulloft

Het is zondag 15 april Bevrijdingsdag in Fryslân en de landelijke herdenkingen van 4 mei komen ook weer dichterbij. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die 73 jaar geleden eindigde. Er komen steeds minder persoonlijke verhalen naar boven van mensen die het hebben meegemaakt en dan is het extra bijzonder wanneer er wel een verhaal van zolder komt. En dat was vorig jaar zo.

Unieke beelden

Per toeval leert verslaggever Auke Zeldenrust de kinderen van de Joodse Barend Boers en Mimi Dwinger kennen. Die kinderen vinden na de dood van hun ouders een koffer waar een unieke, volledig goed bewaarde film over de bruiloft van hun ouders in zit. Jarenlang wist alleen de familie van de koffer. Er zitten documenten, brieven en foto's in van de bruiloftsgasten: vrienden en familie die de kinderen nooit hebben gekend, omdat ze vermoord zijn in de gaskamers. Barend en Mimi wisten te vluchten voor de oorlog, door lopend naar Spanje te gaan.

Van Nederland naar Spanje

Programmamaker Annet Huisman maakte met de kinderen van Barend en Mimi diezelfde tocht voor een serie documentaires. Een bijzondere tocht van Nederland naar Spanje. In de reeks van vier afleveringen over de reis zien we hoe de kinderen het ervaren en leren we door hen het verhaal van de vluchtelingen van destijds, maar ook die van nu beter kennen. Voor de documentairemaker was het ook een groot avontuur met veel research. Van Nederlandse archieven, via Spaanse researchers en contacten van de familie wist ze het spoor terug goed in kaart te brengen.

De Joadske Brulloft

De documentaire De Joadske Brulloft van Annet Huisman wordt vanaf volgende week uitgezonden: op zondag vanaf 17:00 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie. De documentaire is ook ondertiteld te zien op NPO2: zaterdag om 15.30 uur en zondag om 13.00 uur.