Friezen in contact met bemanningslid neergestorte Lancaster

In De Alde Feanen wordt zondagmiddag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van de Lancaster, die daar in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september 1942 neerstortte. Het was een van de 251 vliegtuigen die die nacht vanuit Zuidwest-Engeland de donkere nacht tegemoet gingen. Doel was het bombarderen van vliegtuigfabrieken in onder andere Bremen.

Twaalf Britse bommenwerpers gingen verloren. Daaronder ook de Lancaster die boven de Friese Waddeneilanden werd geraakt door Duits geschut. Ook een Duitse nachtjager schoot nog op het toestel dat brandend neerstortte in De Alde Feanen. Aan boord waren vier Britse en drie Canadese bemanningsleden. Drie mannen overleefden het niet. Het toestel werd pas vorig jaar geborgen. Deze week werd bekend dat de stoffelijke resten die bij de berging werden gevonden, niet van de nog altijd vermiste boordschutter Cooper zijn.

Buro de Vries

Bij de onthulling van het monument zijn onder anderen nabestaanden van de bemanningsleden aanwezig. Onder de genodigden zijn ook Marten en Wipkje Sytema uit Warten, die in contact kwamen met een van de bemanningsleden: Eric Booth. In het radioprogramma Buro de Vries werd zondagmorgen het verhaal van de Sytema's opgetekend.

In 1987 krijgt Wipkje Sytema een telefoontje van burgemeester Holtrop: "Hier is een vliegenier van een vliegtuig dat in De Alde Feanen is neergestort en hij wil graag de omgeving zien waar hij is neergekomen." Het was Eric Booth, de mecanicien van de Lancaster, die in 1942 was neergestort. Mevrouw Sytema en haar man Marten hebben drie dagen met Eric Booth rondgereden, maar ze konden de juiste locatie niet vinden. Ze waren onder andere op zoek naar een bruggetje.

Booth was, voor het vliegtuig neerstortte, gesprongen. Hij had zijn parachute verstopt onder een bruggetje en was daarna naar een boerderij gelopen. De boer en boerin wisten niet wat ze moesten doen en besloten hem uiteindelijk maar aan te geven. Eric Booth werd opgesloten op het politiebureau van Drachten. Ook dat politiebureau konden ze niet terugvinden. Op de laatste avond voordat Eric Booth terug naar huis moest, hij was na de oorlog naar Australië geëmigreerd, troffen ze een man die hen alles kon vertellen over de neergestorte Lancaster.

Twee jaar later keerde Booth terug en maakte hij de tocht, die hij die nacht in De Alde Feanen maakte, opnieuw. De familie Booth en de familie Sytema houden sinds die tijd contact.

Het interview met de Sytema's is op de programmapagina fan Buro de Vries terug te vinden.