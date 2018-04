Omrop TIP: PietCast #11 Zomeronweer in april

Het weer, een van de onderwerpen waarover het meest wordt gesproken. Voor de mensen die zijn geïnteresseerd in meer dan alleen de verwachting voor de komende dagen, is er de PietCast. Een podcast met weerman Piet Paulusma. In de nieuwste aflevering staan het voorjaar en het klimaat centraal.

Maar Piet kijkt eerst met Wim nog even terug op de ijsweek. Dan gaan we naar de lente van nu, die is momenteel uitzonderlijk warm! Verder gaat het over Saharazand, de dorpsmolen van Herbaijum, over houtkachels en over de hogesnelheidstrein. Volgens de laatste berichten is zo'n trein net zo vervuilend als een vliegtuig. Volgens Piet moeten we het hoofd koel houden en prioriteiten stellen.



De PietCast is te vinden in iTunes. Of in je eigen favoriete podcastprogramma via RSS. Alles over het weer is natuurlijk te vinden op Omropfryslan.nl/waar.