DNA-test moet uitwijzen of wolf schapen heeft doodgebeten

Alleen een DNA-test kan uitwijzen of een paar schapen bij Boijl door een wolf zijn doodgebeten. Dat zegt de provincie. De schapen zijn vrijdagnacht doodgebeten en zaterdagmorgen werd er een dier dat op een wolf leek, gesignaleerd bij Appelscha. Die plaats ligt niet ver van Boijl af. Bij de schapen is materiaal afgenomen, om DNA-onderzoek te doen. De uitslag daarvan wordt begin mei verwacht. Gaat het inderdaad om een wolf, dan zou het voor het eerst in lange tijd zijn dat er een wolf in Fryslân is gesignaleerd.

De provincie Fryslân handelt met het onderzoek volgens een zogeheten wolvenprotocol, dat met de andere provincies in Nederland is opgesteld. De wolf is een beschermd dier. In de periode december-januari is er ook al een wolf vlakbij Fryslân geweest, zegt de provincie. Deze droeg een zendertje en zo bleek dat hij bij Meppel naar het zuiden is afgezakt, tot in België. Volgens de provincie komen wolven meestal niet bij mensen in de buurt. Gebeurt dit wel, dan wordt geadviseerd de dieren met rust te laten.